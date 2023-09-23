У вересні на виплату пенсій особам з числа внутрішньо переміщених осіб, неотриманих за минулі періоди, було додатково спрямовано 536 млн грн. Аналогічна виплата запланована й у жовтні.

Про це інформують у Пенсійному фонді.

Зазначається, що Уряд своєю постановою від 05.09.2023 № 944, вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2023 рік, збільшивши до 1 млрд грн цільові призначення на виплату пенсій за минулі періоди особам з числа вимушених переселенців.

Пенсіонерам з числа ВПО, у пенсійних справах яких обліковуються пенсії, невиплачені за минулі періоди, додатково виплачено по 2093 грн, тобто розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Такий особливий порядок виплати сум пенсій за минулі періоди особам з числа ВПО визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165, пояснили у ПФУ.

Наступна виплата пенсіонерам з числа переселенців запланована на жовтень поточного року.