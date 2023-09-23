Північноамериканський візит: як це було. Володимир Зеленський сьогодні повертається до Києва, і останньою точкою його поїздки була Канада. Як проходила ця частина візиту - бачив Дмитро Анопченко, всі подробиці - в його репортажі.

Зал канадського парламенту цим ранком нагадував величезний мурашник. Емоційні, піднесені, навіть збуджені. На спеціальне засідання прийшли всі - жодного вільного місця. Як пропустити, якщо цього дня - особливий виступ.

В залі чимало вишиванок. Хто їх не має - прикріпив на одежі щось з українською символікою. Помічаємо навіть депутатку, що взяла із собою зовсім маленьку дитину (каже, щоб потім розповісти малому, що той був частиною історичного моменту). І в цьому немає якогось пафосу: така вона - канадська щирість. Зал затихає лише для того, щоб тепер вже вибухнути аплодисментами в момент, коли разом заходять премʼєр Трюдо і перше подружжя України.

З Вашингтоном - і не порівняти. Якщо у Конгресі США Президенту доводилося переконувати, бути наполегливим; то в Канаді зал так само з оплесками вставав ще не раз. Коли Зеленський говорив про Україну і про те, що вона обовʼязково має перемогти. А для цього - потрібна підтримка канадців.

Володимир Зеленський, Президент України:

Однією з найбільших особливостей вашої країни є те, що справедливість для Канади не пусте слово. Інший дуже важливий факт про вас - ви ніколи, ні за яких обставин, не робите політичних ставок на ненависть та ворожнечу. Ви завжди на світлій стороні історії!

Зеленський не просто дякував, він пояснював, чому Канада має продовжити і більше того посилити підтримку України. Сенс тут в тому, що коли країна із "великої сімки" робить якісь кроки першою - це створює прецедент, відкриває шлях для інших. І такою країною часто стає саме Канада.

Володимир Зеленський, Президент України:

Підтримка Канадою України зброєю та обладнанням дозволила нам врятувати тисячі життів. Це стосується систем протиповітряної оборони, броньованих машин, артилерійських снарядів та дуже значуща допомога у розмінуванні. Дякую! Лідерство Канади щодо санкцій проти росії через цю війну та терор - справді заохочує інших у світі слідувати вашому прикладу.

Це лідерство Трюдо (який під час спілкування кілька разів називав Зеленського особистим другом) показав і зараз. Оттава знову створює прецедент: першою виділяє зброю та гроші, посилює санкції. І члени української делегації, яких я бачив в цей момент в кулуарах зустрічі, не приховували задоволення тим, як пройшов цей візит.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Головне - ми побачили, що в Канаді зберігається політична воля ухвалювати конкретні рішення на підтримку України. І як сказав сьогодні Президент, якщо ти зменшуєш підтримку України, ти цим підвищуєш підтримку росії. В Канаді ми чітко бачимо, що є налаштованість підтримувати зброєю, дуже важливою є історія про готовність Канади працювати над передачею російських активів Україні. І навіть угода про вільну торгівлю, яка була сьогодні підписана - це теж конкретна допомога.

Але Україна прагне ще більшого: поки триватиме війна - потрібні гарантії безпеки від Заходу (і переговори із Канадою щодо цього стартували); а коли війна закінчиться - цей мир має бути справедливим, і Київ хоче підтримки Оттавою мирної формули Зеленського.

Володимир Зеленський, Президент України:

З кожною країною це буде окремий двосторонній документ щодо гарантій безпеки, і ми чітко знаємо, що це за гарантії, тому що ми проходимо час випробувань, час війни. Це гарантії безпеки України, ми говоримо як гуманітарні, так і мілітарні гарантії. Посилення української армії, щоб не можна було поновити ще одне повторне вторгнення того чи іншого агресора, це потужний захист неба, на землі, в морі.

Що стосується формули Зеленського - то щодо неї теж була дискусія між двома політиками. І Президент сказав нам у кулуарах, що пропонує і просуває цей план, оскільки іншого станом на зараз поки взагалі немає, тому хтось мав першим проявити ініціативу, і природньо, що це була Україна. Київ готовий, що країни-партнерки на цьому етапі підтримають якісь окремі пункти. І проводитиме серію технічних консультацій, які із часом мають завершитися зустріччю перших осіб - самітом миру.

Володимир Зеленський, Президент України:

Наші радники з безпеки й дипломатичні представники починають працювати на майданчиках над кожним пунктом окремо - дуже конкретно. Є держави, які готові підтримати той чи інший пункт, для нас це абсолютно нормально, для нас важливо залучити максимум країн.

Під час брифінгу від канадських журналістів пролунало і запитання Президенту щодо поставок Україні Штатами далекобійних ракет, адже американська преса пише, що президент Байден начебто дав на це згоду і начебто сказав Зеленському. Відповідь Президента не була "так" чи "ні" - є військові рішення, які не можна розголошувати публічно допоки вони не сталися; але загальний сенс - що це якраз питання, яке Київ і Вашингтон теж зможуть вирішити й до якого рухаються.