Зеленський зізнався, що вони з дружиною зробили уперше від початку повномасштабної війни [ Редагувати ]
Візит до США й Канади дав можливість президенту України Володимиру Зеленському з першою леді Оленою Зеленською провести три дні разом.
Про це президент розповів на неформальній зустрічі з українською діаспорою 22 вересня в Торонто. Відповідне відео він опублікував у Telegram.
За словами Володимира Зеленського, вони з дружиною не мали такої можливості з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року.
"Я дуже радий бути тут із дружиною. Три дні разом, уперше від початку повномасштабної війни. Дякую, Джастіне", – сказав президент, звертаючись до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який також був у залі.
по темі
У столиці відбувся третій Саміт перших леді й джентльменів. Хто приїхав у гості до української столиці та які рішення ухвалили?
Північноамериканський візит. Володимир Зеленський сьогодні повертається до Києва, і останньою точкою його поїздки була Канада. Як проходила ця частина візиту - бачив Дмитро Анопченко, всі подробиці - в його репортажі.
У Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, хто нсправді має актуальну інформаціюзаявити про передачу ракет ATACMS
Канада виділить $482 млн протягом трьох років для підтримки Києва Оттава також має намір надати інструкторів для навчання на F-16, повідомив прем'єр Джастін Трюдо
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що перші танки Abrams надійдуть в Україну вже наступного тижня.