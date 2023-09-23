З квітня наші військові проходять навчання в Норвегії. Навчають українських солдатів на полігонах всередині самої країни, і інструктори-норвежці закордоном. До кінця року вишкіл від офіцерів Королівської національної гвардії мають пройти понад три тисячі бійців. Чого навчають? І як приймають наших військових у Норвегії? Розповість Ольга Жидецька.

У лісі неподалік від міста Тронхейм - гаряче. На полігоні Національної гвардії Норвегії лунають команди українською.

Наші бійці проходять вишкіл від досвідчених інструкторів з королівської нацгвардії. З квітня, українські вояки у місцевому військовому таборі постійні гості. Ці навчання - частина допомоги Норвегії силам оборони України.

Єнс-Крістіан Юнге, командир підрозділу Норвезької національної гвардії:

Ми їх готуємо чотири тижні. Тренуємо за трьома категоріями: у нас є медична підготовка, стрілецька чи снайперська підготовка, молодший керівний склад. І ротація контингенту приблизно по 100 чоловіків і жінок з України.

Частина норвезьких інструкторів працює з українськими військовими у Британії. Ця ж частина навчань, що відбувається в самій Норвегії, називається операція Гунгне. Взаємодія керівників з підлеглими - пріоритет для інструкторів.

Робін, інструктор Норвезької національної гвардії:

Здебільшого ми навчаємо лідерства. Як контролювати поле бою, як контролювати своїх людей і як далі навчати інших людей, коли наші курсанти повернуться додому.

Українські бійці приємно вражені прийомом - для них у меню польової кухні навіть включили українські страви. Та й вишколом загалом дуже задоволені. Кажуть: цікаво дізнатися, як діють норвезькі солдати та військові НАТО. Також відзначають надзвичайну організованість та кваліфікацію інструкторів. А ще підходи в навчанні, що закріплюють необхідний досвід.

Ігор, сержант ЗСУ:

На цей момент - командувати особовим складом, оскільки моя посада - командир відділення в Україні. Мені воно знадобиться надалі для проведення операцій.

До кінця року Норвегія має навчити 3200 українських бійців. Підтримує Україну королівство від перших днів великої війни. А цьогоріч загальну суму наданої допомоги королівство збільшило вчетверо - до майже мільярда доларів. Країна однією з перших погодилася передати нам винищувачі Ф-16.