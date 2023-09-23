Шпигунка із салону краси. У Лондоні судитимуть 29-річну спеціалістку з нарощування вій. Її звинувачують у шпіонажі на користь росії. Сама жінка - громадянка Болгарії. Разом з нею, на лаву підсудних потрапило ще чотири її співвітчизника. Про болгарську мережу російських шпигунів у Великій Британії розповість наша міжнародна оглядачка з Лондона - Світлана Чернецька.

29-річна Ваня Габерова - наймолодша учасниця російської шпигунської мережі, яку викрила поліція. Коли жінка переїхала із Болгарії до Великої Британії - невідомо. Але у 2019-му вона відкрила салон краси у Лондоні та успішно працювала спеціалісткою з нарощення вій. У салоні хизувалася своїми трофеями з чемпіонатів Лондона, Болгарії та росії. До речі, її спеціалізацією було нарощення вій за російським стилем, тобто більш об'ємно та менш натурально. Сусіди описують жінку скромною та тихою. Розслідувачі підозрюють, що шпигунством на користь москви Габерова займалася з 2020. Її та ще четверо громадян Болгарії звинувачують у змові з метою збору корисної для ворога інформації, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави. Ця мережа також була помічена на завданнях у Німеччині та Чорногорії.

Кріс Філліпс, колишній керівник Національного антитерористичного офісу безпеки:

Вони точно небезпечні. Хоча ми й не знаємо, що саме вони робили, але ми бачили, що сталося зі Скрипалем, з його отруєнням, ми знаємо, що росіяни активно вбивають людей по всій Європі та у Великій Британії. І, звичайно, їм потрібні люди для збору інформації, для підготовчої роботи, а потім викликається група безпосередніх кілерів. Сподіваюся, що під час суду стане зрозуміліше, чим саме займалися ці шпигуни, але очевидно, що вони небезпечні й далеко не єдині у Великій Британії.

Серед арештованих болгар - три чоловіки та дві жінки. Головним в цій групі поліція вважає Орліна Русєва. Ще донедавна у нього був бізнес, зареєстрований у росії. Компанія займалася штучним інтелектом, зокрема перехопленням електронних повідомлень. Найімовірніше, що саме він був посередником між шпигунами та російськими секретними службами. Під час арешту, у Русєва знайшли техніку для створення фальшивих документів. Його, а також ще 2 спільників Джамбазова та Іванову звинувачують ще й у володінні 34 фейкових посвідчень особи з 9 країн світу.

Данкан Гардхем, журналіст з питань тероризму та шпигунства:

Той рівень активності, який МІ5 проводить в останні рік-два стосовно таких країн як росія, Китай та Іран, говорить про те, що розвідка намагається знайти додаткові засоби, щоби зупинити такі мережі до того, як щось жахливе станеться. Бо може йтися не просто про збір інформації, а й про значно кримінальніші події - аж до спроб вбивства.

У липні Лондон посилив безпекові закони саме з огляду на зовнішні ризики. росію тут називають сильною загрозою національній безпеці. Її шпигунські мережі активізувалися після повномасштабного вторгнення, коли Лондон став одним із найвідданіших партнерів України.