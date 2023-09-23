У Малі сталася авіакатастрофа за участю літака Іл-76, на борту якого могли бути найманці ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє правозахисний проект "Gulagu.net".

Повідомляється, що авіакатастрофа сталася у провінції Гао. Правозахисники стверджують, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були найманці ПВК "Вагнер".

"Одна порада найманцям - не літайте літаками вже, поїздом добирайтеся до Гааги і поспішайте дати свідчення. А так ми вже говорили неодноразово, фахівці зі ССО вже відпрацьовують плани з ліквідації всіх членів, що залишилися в т.зв. "Раді командирів ПВК Вагнер", - йдеться у публікації.

Місцеве видання Malijet підтвердило, що в провінції Гао сталася авіакатастрофа з літаком Іл-76. Журналісти зазначили, що на місце падіння вже прибули екстрені служби. Інші подробиці авіакатастрофи не наводяться.

Пов'язані з керівництвом ПВК "Вагнер" Telegram-канали спростовують інформацію про те, що на борту літака Іл-76 знаходилися найманці або пілоти приватної військової компанії. Саме повітряне судно нібито "використовувалося місцевими силами для перевезення вантажів різного призначення".