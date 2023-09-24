З'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту в Криму [ Редагувати ]
З'явився новий супутниковий знімок наслідків атаки на штаб Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
На знімку добре видно сліди влучання ракет в центральній частині, крім цього пошкоджень зазнало праве крило будівлі та частково ліве.
Нагадаємо, 22 вересня по штабу Чорноморського флоту рф було завдано ракетного удару. Мережею ширились відео значних руйнувань будівлі.
Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. За даними ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.
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