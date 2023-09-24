росія підтримує територіальну цілісність України та не виключає проведення мирних переговорів, але без припинення бойових дій.

Заяву глави МЗС сергія лаврова у рамках пресконференції за підсумками засідання ГА ООН цитують російські медіа.

За його словами, рф підтримує територіальну цілісність України. Подібна позиція була затверджена ще 1991 року, коли Москва ухвалила Декларацію про незалежність України. лавров також вважає, що країнам не вдасться реалізувати "формулу миру", яку пропонує президент Володимир Зеленський.

Окремо лавров прокоментував можливе проведення мирних переговорів та заявив, що москва готова до діалогу, але без припинення вогню. Глава МЗС рф поскаржився, що у березні та квітні 2022 року делегації обговорювали можливість припинення бойових дій, але тоді переговори нібито були припинені на вимогу союзників Києва.

"Тому зараз, коли нам говорять про переговори, путін коментував це, він сказав дуже чітко: так, ми готові до переговорів, але жодних пропозицій про припинення вогню ми не розглядатимемо, тому що ми один раз це розглянули, але ви нас обдурили... Ми не просто були готові, а погодилися на переговори, досягли згоди у квітні 2022 року. І після цього, як я розумію, Зеленському сказали: якщо вони так швидко погодилися, давайте ще їх виснажувати", - продовжив лавров на пресконференції.

За його словами, начебто росія підтримує територіальну цілісність України за умови її позаблокового статусу. Окремо лавров повторив пропагандистські тези про те, що в нашій країні відбулася не Революція Гідності, а "держпереворот", після чого влада нібито розв'язала війну на Донбасі.

"Американці та європейці, які звикли дивитися на решту світу зверхньо, часто дають обіцянки, беруть на себе зобов'язання, в тому числі письмові та юридично зобов'язують, а потім їх просто не виконують. Як зазначив президент росії володимир володимирович путін, Захід являє собою саму" справжню "імперію брехні" , - резюмував лавров.