ЗСУ знищили ще 390 окупантів: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 24 вересня, українські військові ліквідували ще 390 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист росія втратила близько 275 850 одиниць особового складу.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 275 850 (+390) осіб ліквідовано;
- танків - 4662 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 8914 (+2) од.;
- артилерійських систем - 6233 (+23) од.;
- РСЗВ - 789 (+0) од.;
- засоби ППО - 531 (+1) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4888 (+21) од.;
- крилаті ракети - 1518 (+0) од.;
- кораблі/катери - 20 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8734 (+18) од.;
- спеціальна техніка - 914 (+2) од.
по темі
До кінця року вишкіл від офіцерів Королівської національної гвардії мають пройти понад три тисячі бійців. Чого навчають? І як приймають наших військових у Норвегії?
ЗСУ звільнили два населені пункти поблизу самого Бахмута. Тепер там, як і по всій лінії фронту, піхотинці тримають і водночас доукріплюють відбиті у росіян зайняті позиції. Детальніше - в репортажі нашого воєнкора Руслана Смещука.
"Битва мужніх"! У Києві на честь героїв Сил спецоперацій ЗСУ пройшли масштабні змагання зі спортивного та бойового самбо. Як проходив турнір на честь героїв - бачили мої колеги.
Українські військові продовжують наступ в районі Вербового Запорізької області
Перетворити відлуння війни на артоб'єкти! Таку мету поставив собі скульптор з Одеси Кирило Максименко. На відкритті виставки побували й наші кореспонденти.
САУ "Богдана", що розроблена під калібр зброї зразка НАТО, пройшла бойове хрещення ще у битві за острів Зміїний. А в липні цього року її взяли на озброєння нашого війська. Як українська гаубиця відпрацьовує по російських позиціях?