Чи може Україна збивати ракети "Онікс": Ігнат зробив заяву [ Редагувати ]
росіяни знову почали обстрілювати південь України ракетами "Онікс". Військові натякають, що можуть "вливати" на ці ракети.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він пояснив, що ракети "Онікс" мають обмежений радіус дії, приблизно до 600 кілометрів. Їх зазвичай використовують для ударів по кораблях та узбережжю.
Речник припустив, що окупанти можуть заощаджувати крилаті ракети "Калібр", тому використовують "Онікси" для обстрілів Одеської області. При цьому Ігнат натякнув, що українські війська під час останньої атаки на Одеську область могли підбити російський "Онікс".
"Щось вплинуло на її політ, тому вона влучила в рекреаційну зону", - зазначив він.
На питання, чи можуть українські сили протиповітряної оборони "вливати" на такий тип ракет, речник сказав: "Звичайно, ми все можемо".
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