У Києві на Теремках згорів притулок для тварин "Котобаза". Місцеві жителі кажуть про підрив, адже чули потужний вибух.

Столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин. За офіційними даними внаслідок пожежі 7 котів загинуло, інших вдалось врятувати.

Інцидент стався на вулиці Заболотного 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики.

"Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку", - повідомляє поліція Києва.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

Поліція наразі з’ясовує всі обставини події та проводить слідчі дії.

"Котобаза" - місце для годування, лікування та допомоги котам, яке було розташоване у бойлерній в дворі будинку за адресою вулиця Академіка Заболотного, 76-А.