Президент США Джо Байден вирішив надати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси ATACMS з касетними боєприпасами, але не став оголошувати про це публічно. Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на джерела.

США не стали оголошувати про постачання ATACMS, щоб не попереджати російські сили, які можуть відсунути канали постачання та склади далі від лінії фронту.

Рішення про поставки, стверджують співрозмовники видання, ухвалили після кількох місяців обговорень і до того, як до США з офіційним візитом приїхав президент України Володимир Зеленський.

Співрозмовники FT заявили, що Байден на зустрічі із Зеленським 21 вересня дав зрозуміти, що готовий надати далекобійні ракети. США відправлять "невелику партію" ракет найближчим часом.

Раніше про те, що США вирішили передати кілька ракет ATACMS, повідомили джерела NBC News. При цьому речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США "не виключають" передачу ATACMS Україні, але "немає нічого нового, що я можу оголосити".

У травні 2023 року Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow з радіусом дії 250 км. У липні про постачання ракет Scalp - аналог Storm Shadow - повідомила Франція.

На відміну від них пуск балістичних ракет класу "земля-земля" ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 км, може здійснюватися з допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS, які вже є на озброєнні ЗСУ.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін вважає нарощування сил ППО України важливішим за поставки ATACMS. В останньому пакеті військової допомоги від США ракети ATACMS не вказані.