Кандидат у президенти США від Республіканської партії та губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що вступ України до НАТО не відповідає інтересам безпеки Вашингтона. Вступ України до альянсу лише додасть США нових зобов'язань, заявив політик у підкасті The Glenn Beck Program.

Я не думаю, що членство в НАТО відповідає нашим інтересам. Все, що це зробить, це додасть нам додаткових зобов'язань, а якщо ви додаєте додаткові зобов'язання, то які вигоди ми отримуємо натомість?

Республіканець вкотре заявив, що не підтримує надання Україні "чеків з непроставленою сумою", якщо Київ не використовує важелів тиску для завершення війни з росією.

ДеСантіс висловив своє ставлення до вступу України до НАТО через три дні після візиту президента Зеленського до Вашингтона. У столиці США президент зустрівся з американським колегою Джо Байденом, а також із членами Палати представників, серед яких були й ті, хто не підтримує військову допомогу Києву.

30 вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Водночас він визнавав, що Київ не стане членом альянсу до завершення війни. Українська влада говорила, що підтримку вступу України до альянсу формалізували вже 20 країн НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що однією з умов вступу є перемога України над росією. Водночас на липневому саміті у Вільнюсі країни блоку вирішили спростити шлях вступу України до НАТО, скасувавши виконання плану дій щодо членства.