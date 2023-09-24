Маккарті збереже $300 млн на навчання ЗСУ у проекті видатків на оборону США [ Редагувати ]
Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті повідомив журналістам, що передумав виступати проти включення $300 млн на навчання Збройних сил України до законопроекту про асигнування на оборону наступного фінансового року (починається в США 1 жовтня), передає The Hill.
Раніше Маккарті говорив, що виключить з законопроекту допомогу на навчання ЗСУ через те, що проект не підтримала республіканка Марджорі Тейлор Грін.
За словами спікера Палати представників, він передумав, оскільки дійшов висновку, що його боротьба з включенням $300 млн до законопроекту "не вирішить проблему", оскільки допомогу Україні закладено й в інші проекти. Зокрема, йдеться про законопроекти про асигнування на діяльність Держдепартаменту та іноземних операцій.
При цьому член Палати представників республіканець Гаррет Грейвз заявив, що парламент проголосує щодо питань виключення допомоги Україні з законопроектів щодо оборони, Держдепу та іноземних операцій, якщо обговорення не заблокує більшість законодавців.
У законопроекті зазначено, що $300 млн мають піти на надання допомоги, включаючи навчання, спорядження, летальну допомогу, логістичну підтримку, постачання та послуги, зарплати та стипендії, підтримку та розвідувальну підтримку збройним силам та силам національної безпеки України.
21 вересня під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 29 законодавців (23 члени Палати представників та 6 сенаторів) направили Джо Байдену листа, в якому запевнили, що не підтримають пакет у $24 млрд для Києва.
Кевін Маккарті відмовив українському лідеру у виступі у Палаті представників та запевнив, що у конгресменів "немає часу на проведення спільного засідання" з сенаторами заради такого заходу.
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