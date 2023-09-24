росія поважає територіальну цілісність України за умов виконання всіх закріплених у Декларації незалежності обіцянок Києва. Про це заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров на прес-конференції за підсумками роботи на 78 сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає ТАСС.

Мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза. В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины.

Но в Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем.

И там сказано про суверенитет и территориальную целостность - все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. То есть, чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население.

У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ.