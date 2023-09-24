росія підтримує територіальну цілісність України в кордонах 1991 року - лавров [ Редагувати ]
росія поважає територіальну цілісність України за умов виконання всіх закріплених у Декларації незалежності обіцянок Києва. Про це заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров на прес-конференції за підсумками роботи на 78 сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає ТАСС.
Мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза. В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины.
Но в Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем.
И там сказано про суверенитет и территориальную целостность - все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. То есть, чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население.
У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ.
Глава МЗС рф заявив, що цілісність була зруйнована "тими, хто здійснив та підтримав переворот, лідери якого оголосили війну проти власного народу".
При цьому у Декларації про незалежність України кілька разів згадується факт непорушності кордонів країни, які збігаються з кордонами УРСР.
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