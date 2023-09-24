У "днр" запровадили військову цензуру на повідомлення в інтернеті та телефонні розмови [ Редагувати ]
У самопроголошеній "днр" запровадили військову цензуру на повідомлення в інтернеті, телефонні розмови та поштові відправлення.
У неділю, 24 вересня, ватажок донецьких сепаратистів Денис Пушилін підписав "указ" про встановлення на території "днр" комендантської години, яка діятиме вночі у будні.
Як випливає з "указу" (набирає чинності з 25 вересня), у "днр" заборонено перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях щотижня в період з понеділка до п'ятниці з 23:00 до 04:00 годин:
В целях обеспечения режима военного положения, осуществления мероприятий по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями постановляю: <...> ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами.
З жовтня 2022 року на території "днр" запроваджено військовий стан.
У лютому 2023 року у "днр" уповільнили YouTube та заблокували сервіси Google і Zoom.
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