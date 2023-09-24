Українці стали чемпіонами світу з ловлі коропа [ Редагувати ]
Національна збірна України стала переможцем 23-го чемпіонату світу зі спортивного лову коропа (карпфішинг). Про це повідомляє Міжнародна федерація прісноводного спортивного рибальства FIPSed.
З 20 по 24 вересня у французькому місті Шомар на озері Lac de Panneciereу пройшли 23-ті міжнародні змагання з карпфішингу, в якому взяли участь 95 країн світу.
Найкращою стала збірна України, яка виграла змагання та втретє стала чемпіоном світу. У змаганнях, які тривали три дні, українці з 12 пенальті зловили 954.080 г риби.
Друге місце посіла збірна Франції - з 13 пенальті (1,051.130 г). Третьою стала команда Чехії з 23 пенальті (558).
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