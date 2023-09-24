Національна збірна України стала переможцем 23-го чемпіонату світу зі спортивного лову коропа (карпфішинг). Про це повідомляє Міжнародна федерація прісноводного спортивного рибальства FIPSed.

З 20 по 24 вересня у французькому місті Шомар на озері Lac de Panneciereу пройшли 23-ті міжнародні змагання з карпфішингу, в якому взяли участь 95 країн світу.

Найкращою стала збірна України, яка виграла змагання та втретє стала чемпіоном світу. У змаганнях, які тривали три дні, українці з 12 пенальті зловили 954.080 г риби.

Друге місце посіла збірна Франції - з 13 пенальті (1,051.130 г). Третьою стала команда Чехії з 23 пенальті (558).