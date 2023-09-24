29-річна спортсменка з Ефіопії Тігіст Ассефа завоювала перше місце у жіночому заліку на Берлінському марафоні. Бігунья подолала дистанцію в 42 км за 2 години 11 хвилин 53 секунди та встановила новий світовий рекорд.

Минулий рекорд було встановлено 2019 року представницею Кенії Бріджид Косгеї. Чотири роки тому на забігу в Чикаго Косгеї пробігла марафонську дистанцію за 2 години 14 хвилин та 4 секунди.

Серед чоловіків на Берлінському марафоні найкращим став дворазовий олімпійський чемпіон кенієць Еліуд Кіпчоге, який подолав дистанцію за 2 години 2 хвилини та 42 секунди. Торік він встановив світовий рекорд, фінішувавши з результатом 2:00 1 хвилина 9 секунд.

Марафон у Берліні проводиться з 1974 року в останню неділю вересня. Змагання він входить до престижної серії World Marathon Majors поряд із забігами в Токіо, Бостоні, Лондоні, Чикаго та Нью-Йорку. Призовий фонд марафону - $50 тис.