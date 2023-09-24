У неділю, 24 вересня, армія рф вдарила з авіації по Бериславу на Херсонщині. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється.

Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка.

Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу. Ще один авіаудар - по селу Львове. Загинув чоловік 67 років.

Також близько 12:00 ворожі війська з артилерії почали обстрілювати місто Херсон. На цей час відомо про чотирьох поранених містян, двох з них госпіталізовано. Дані уточнюються.

Глава Херсонської області Олександр Прокудін опублікував відео наслідків обстрілу міста.

"Вибиті вікна, повалені дахи, шпаклівка, яка відвалилася від стін. Гілки дерев на дорозі, асфальт, усіяний склом та уламками. Четверо травмованих. Це наслідки чергового удару по середмістю Херсона.

Люди, які просто йшли до магазину, зараз - у лікарні. Це чоловіки 80 і 50 років. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості.

Ще двоє людей, чоловіки віком 54 роки і 81 рік, отримали легкі травми. І будуть лікуватися амбулаторно", - повідомив очільник Херсонщини.