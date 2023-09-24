Автоконцерн Toyota планує потроїти виробництво повністю електричних автомобілів вже наступного року. Про це повідомило японське агентство Nikkei.

Якщо раніше японська компанія мала намір випустити 2024 року 190 тис. електромобілів, то зараз план підвищено до 600 тис. штук.

Toyota тривалий довго скептично ставилася до масового виробництва повністю електричних автомобілів, роблячи ставку на гібриди.

Toyota Prius став одним з перших масових гібридних автомобілів, завоювавши величезну популярність на світовому авторинку.

На тлі зростання продажів електромобілів від інших компаній керівництво Toyota змінило свою позицію і наприкінці 2021 року представило стратегічний план розвитку електромобілів з інвестиціями на $70 млрд.

У результаті за підсумками 2022-го компанія продала 24 тис. електромобілів, за підсумками 2023-го продажі мають становити 150 тис. штук, а 2024 року можуть досягти 600 тис. штук.

Останнім часом компанія вже представила прототипи абсолютно нових моделей електромобілів у сегменті SUV, а також кросовер та седан.

Нагадаємо, Toyota закриває завод у Петербурзі.