Зеленський обговорив з Блумбергом та іншими американськими мільярдерами відновлення України [ Редагувати ]
Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч із найвпливовішими американськими підприємцями й керівниками найбільших фондів.
Зустріч була організована за сприяння найбільшого інвестиційного банку у світі JP Morgan. Загальна вартість активів в управлінні фондів, керівники яких брали участь у заході, перевищує $30 трильйонів.
Зокрема, у зустрічі взяли участь засновник компанії Bloomberg LP Майкл Блумберг, голова фонду Pershing Square Capital Білл Акман, голова фонду Starwood Capital Баррі Стернліхт, засновник фонду Citadel LLC Кен Гріффін, президент інвестиційної компанії Blackstone Джонатан Грей, заступник голови компанії BlackRock Філіпп Хільдебранд, голова благодійної організації Schmidt Futures Ерік Шмідт, голова компанії Kraft Group Роберт Крафт й інші.
Сторони обговорили перспективи залучення найбільшого американського бізнесу до відбудови України та реалізації інвестиційних проєктів.
Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну одразу після завершення війни й отримання гарантій безпеки.
Також відбулася окрема зустріч Президента з головою найбільшої компанії з управління активами у світі BlackRock Ларрі Фінком.
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