Російські окупанти сьогодні, 24 вересня, здійснили чергову атаку на Херсон. Наразі відомо, що в результаті обстрілу постраждало вже троє людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

За інформацією адміністрації, внаслідок обстрілу поранення дістала ще одна людина.

"Це 41-річна жінка. У неї осколкові поранення спини. Стан легкий. Їй надана допомога на місці", - додали в ОВА.

Таким чином, станом на зараз відомо вже про трьох постраждалих внаслідок російської атаки.