Обстріл Херсона: кількість поранених зросла [ Редагувати ]
Російські окупанти сьогодні, 24 вересня, здійснили чергову атаку на Херсон. Наразі відомо, що в результаті обстрілу постраждало вже троє людей.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
За інформацією адміністрації, внаслідок обстрілу поранення дістала ще одна людина.
"Це 41-річна жінка. У неї осколкові поранення спини. Стан легкий. Їй надана допомога на місці", - додали в ОВА.
Таким чином, станом на зараз відомо вже про трьох постраждалих внаслідок російської атаки.
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