В окупованому Токмаку вибухи, повідомляють про "прильоти" [ Редагувати ]
Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Ймовірно, у місті "прильоти".
Про це повідомляє в Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.
Міський голова, посилаючись на місцевих жителів, зазначає, що внаслідок роботи російської ППО нібито є травмовані цивільні.
Крім того, колаборанти Запорізької області заявили про "потужний ракетний удар" по Токмаку. Поки детальнішої інформації про втрати ворога та ймовірне місце влучання немає.
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