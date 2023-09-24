Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону. Раніше він стверджував про вилучення 300 млн доларів.

За словами Маккарті, він вирішив зберегти 300 млн доларів допомоги Україні після того, як зрозумів, що наступного тижня з'явиться ще один законопроєкт про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій, який також міститиме кошти для нашої країни.

Спікер Палати представників стверджує, що вилучення допомоги з Державного департаменту та закордонних операцій "стає складнішим", через що він вирішив зберегти кошти в обох проєктах.

Наступного тижня Палата представників проведе єдине процедурне голосування для просування законопроєктів про асигнування, включно з тими, які фінансують Пентагон, Державний департамент та закордонні операції.

"Це не вирішує проблему, тому що в одного з інших є деякі речі для України. Тому зробити це стало занадто важко, тому ми залишаємо це", - зауважив Маккарті.

Зазначається, що законопроєкт про фінансування Пентагону включає 300 млрд доларів. Він передбачає кошти на: