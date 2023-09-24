Погода на 25 вересня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
В Україні у понеділок, 25 вересня, по всій території очікується невелика хмарність без опадів. У західних областях можливий туман.
"Невелика хмарність, без опадів; лише у західних областях мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман", - йдеться у повідомленні.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі морів 13-18°; вдень 22-27°, у південних областях до 30°, на заході 19-24°.
Температура в області вночі +10 - +15, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень близько +25-27.
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