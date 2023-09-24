Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон. Військові РФ повторно скинули на місто авіабомби.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують бити по Херсону. Ворог скинув на місто дві авіабомби", - повідомив Прокудін.

За його словами, однією з авіабомб поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою - по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.

"Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги! Не наражайте себе на небезпеку!", - додав глава ОВА.