В окупованому Токмаку лунають вибухи вдруге за день [ Редагувати ]
В окупованому Токмаку Запорізької області вдруге за день лунають вибухи.
Про це повідомляє в Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.
За словами мера Мелітополя, мешканці Токмака знову чують гучні вибухи.
"Окупантам варто сприймати це як натяк: час пакувати речі пакетуватися і їхати на Росію", - додав Федоров.
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