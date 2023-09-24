Фото: Українським військовим потрібно три місяці для навчання ракетам Taurus

Українським військовим знадобиться близько трьох місяців, щоб навчиться запускати ракети Taurus.

Видання зазначає, що уряд Німеччини вже кілька місяців обговорює можливість поставити Україні далекобійні крилаті ракети.

За інформацією Bild, навіть якщо ракети поставлять Україні найближчим часом, проблемою стане тривалий термін навчання на них українських військових.

"Усі аргументи відомства канцлера за затримку (поставок Taurus, - ред.) тепер недійсні. Розум підказує, що Taurus мають поставити негайно. Те, як крилаті ракети важливі для України, ми побачили нещодавно після атаки на штаб російського Чорноморського флоту", - заявив оборонний експерт партії ВДП Маркус Фабер.

Ракети виробляють на заводі компанії MBDA в Шробенхаузені. Виробник вважає, що на підготовку ЗСУ до запуску Taurus піде близько трьох місяців.

"Українці вперше запросили (ракети Taurus, - ред.) понад чотири місяці тому. Цей час можна було використати для успішного завершення навчання", - заявив Фабер.