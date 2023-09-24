Обстріли Херсона: кількість постраждалих зросла до шести [ Редагувати ]
Протягом дня російські військові декілька разів скинули на Херсон керовані авіабомби. В місті зафіксовано пошкодження інфраструктури, крім того, поранено вже шість людей.
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"На цю годину відомо вже про 6 постраждалих цивільних осіб внаслідок ворожих обстрілів Херсона сьогодні вдень", повідомив начальник Херсонської МВА.
За його даними, місцеві жителі Херсона отримали поранення різного ступеня важкості.
"Всім постраждалим надана медична допомога.Також до медичних закладів звертаються люди, які були поранені раніше", - зауважив Мрочко.
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