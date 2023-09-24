У Джанкої підірвали автомобіль окупанта - ЗМІ [ Редагувати ]
У неділю, 24 вересня, у тимчасово окупованому Джанкої підірвали автомобіль російського військовослужбовця.Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
За попередніми даними, під автомобілем спрацював вибуховий пристрій.
За словами джерел видання, невідомі прикріпили до днища "Шевроле-Авео" російського окупанта контактний заряд СВ потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті.
Бомба здетонувала вдень 23 вересня поруч із будинком, де проживає російський загарбник. При цьому зазначається, що жодних вражаючих елементів у бомбі використано не було.
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