Захисники можуть виїхати за кордон, щоб отримати необхідне лікування та реабілітацію. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

На сьогодні завдяки потужній міжнародній підтримці та взаємодії Міністерства охорони здоров’я з партнерами близько 4 тисяч українців евакуйовано до клінік Євросоюзу.

МОЗ також зазначило, що у програмі лікування можуть брати участь як цивільні, так й військові громадяни.

Забезпечення військовослужбовців, які боронять суверенітет та територіальну цілісність країни, необхідною медичної та реабілітаційною допомогою, доступ до якої обмежено через війну, є одним з першочергових пріоритетів для держави.

З огляду на це уряд ухвалив постанову, яка значно спрощує механізм медичної евакуації військових.

Згідно з документом, для медевакуації захиснику не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи.

Тепер медзаклад, в якому захисник чи захисниця України перебуває на лікуванні (реабілітації), ініціює та визначає необхідність направлення на лікування за кордон.

Медзаклад також самостійно готує пакет документів, зокрема:

згоду військового або його/її законного представника на лікування за кордоном;

згоду на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав;

виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон.

Шаблони вищезазначених документів можна знайти за посиланням.

Далі висновок про необхідність евакуації разом із пакетом документів медзаклад надсилає до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, в якому військовий/військова проходить службу.

Державний орган, своєю чергою, надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів.

Потім МОЗ подає запит до країн ЄС щодо готовності безоплатно надати захиснику України необхідну медичну та реабілітаційну допомогу і листом інформує Командування Медичних сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки та оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

МОЗ України за сприяння офіційних структур Єврокомісії транспортує захисника/захисницю до закордонної клініки.