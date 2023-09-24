NASA вперше в історії доставила на Землю зразки з астероїду [ Редагувати ]
Зонд OSIRIS-REx американської космічної агенції NASA зі зразком астероїда Бенну приземлився на військовому полігоні для випробувань і тренувань у штаті Юта. Це вперше, коли США доставили каміння і пил з астероїда на Землю.
Про це повідомляє пресслужба NASA.
Радіолокаційні дані, отримані з полігону в штаті Юта, підтвердили, що капсула увійшла в атмосферу Землі, як і планувалося.
Після входу в атмосферу розкрився парашут "дрога" - менший із двох парашутів на борту капсули, який допоміг забезпечити стійкість, а потім відокремився від капсули. Основний парашут розкрився і загальмував капсулу від гіперзвукової швидкості до швидкості близько 11 миль/год до моменту торкання землі.
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