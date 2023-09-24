"Продуктивний був тиждень": Зеленський звітував про роботу [ Редагувати ]
У неділю, 24 вересня, президент України Володимир Зеленський звітував про продуктивний тиждень.
"Продуктивний був тиждень. Дуже. Маємо багато хороших оборонних та інших рішень", - сказав він.
Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це артилерія, потрібні снаряди, ракети для «хаймарсів», ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це "медеваки" – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання.
"Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу", - додав він.
Окремо хочу подякувати за готовність уряду Канади виділити фінансування для музею Голодомору-геноциду, для добудови цього музею. Символічно, що саме Канада підтримає Україну в захисті історичної пам’яті.
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