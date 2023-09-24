У Кременчуці зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу, який стався 22 вересня. Так, їх кількість складає до 55 осіб. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram.

За його словами, 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі одна дитина.

Усього постраждали шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка.

Нагадаємо, що 22 вересня у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у місті.