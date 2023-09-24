Обстріл Кременчука: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
У Кременчуці зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу, який стався 22 вересня. Так, їх кількість складає до 55 осіб. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram.
За його словами, 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі одна дитина.
Усього постраждали шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка.
Нагадаємо, що 22 вересня у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у місті.
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