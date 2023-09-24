ЗСУ ліквідували спостережний пункт рф під Токмаком [ Редагувати ]
Фото: скріншот
Військові збройних сил України ліквідували спостережний пункт російської федерації на Токмацькому напрямку.
Про це повідомляється у Telegram-каналі мера Мелітополя Івана Федорова.
Українські військові "осліпили" ворога.
За його словами, українські військові прямим влучанням снаряда GMLRS ліквідували російський спостережний пункт на Токмацькому напрямку.
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