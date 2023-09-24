У неділю, 24 вересня, у російському Санкт-Петербургу пролунали звуки вибухи. Після цього мешканці міста почали повідомляти про масове відключення світла у Пушкінському районі. Про це повідомляє "Фонтанка".

У Шушарах практично повністю немає електроенергії. Повністю без електрики Першотравнева, Пушкінська, Валдайська вулиці та Вітебський проспект. Не працюють світлофори та магазини. На в'їзді спостерігається затор.

Місцевим, які телефонували до аварійних служб, сказали, що відновлювальні роботи завершать пізно вночі.

При цьому деякі жителі скаржаться також на відсутність світла та проблеми з інтернетом.

Телеграм-канал Astra зазначає, що місцеві бачили вибух і чули "хлопок", що в росії називають вибухом.