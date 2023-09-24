У Пітері пролунав вибух - ЗМІ [ Редагувати ]
У неділю, 24 вересня, у російському Санкт-Петербургу пролунали звуки вибухи. Після цього мешканці міста почали повідомляти про масове відключення світла у Пушкінському районі. Про це повідомляє "Фонтанка".
У Шушарах практично повністю немає електроенергії. Повністю без електрики Першотравнева, Пушкінська, Валдайська вулиці та Вітебський проспект. Не працюють світлофори та магазини. На в'їзді спостерігається затор.
Місцевим, які телефонували до аварійних служб, сказали, що відновлювальні роботи завершать пізно вночі.
При цьому деякі жителі скаржаться також на відсутність світла та проблеми з інтернетом.
Телеграм-канал Astra зазначає, що місцеві бачили вибух і чули "хлопок", що в росії називають вибухом.
Місцеві жителі повідомляють, що бачили спалах у небі та чули хлопок. Офіційної інформації від влади поки що немає.
по темі
У пʼятницю, 22 вересня, у Криму пролунали потужні вибухи. Проте, гучно було не лише в Севастополі, а й в інших населених пунктах окупованого півострова
У пʼятницю, 22 вересня, у Севастополі Кримського півострова вдруге за добу пролунали потужні вибухи
У середу вдень, 20 вересня, у районі окупованого Севастополя пролунали вибухи
У вівторок, 19 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Юрій Ігнат речник командування Повітряних сил ЗСУ розповів деталі нічної атаки окупантів на Україну
Станом на ранок вівторка, 19 вересня, втрати росії у війні в Україні склали 520 окупантів