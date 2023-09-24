Ракетні удари та артилерійські обстріли - одні з найбільш небезпечних видів вогневого враження під час війни. Про це повідомляє Military Media Center.

Знаючі основні правила безпеки можна зберегти своє життя та життя рідних.

Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на відкритій місцевості, потрібно дотримуватись наступних правил:

Правило 1 - Негайно лягайте на землю.

Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення.

Правило 2 - Закривайте долонями вуха та відкривайте рот.

Такі маніпуляції зможуть врятувати вас від контузії та уберегти від баротравми.

Правило 3 - Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда. Починайте бігти в укриття відразу після прильоту.

Ідеальним укриттям буде місце в самому низу поверхні землі:

підвал;

бомбосховище;

воронки від попередніх снарядів;

канави та траншеї.