Атака на Одесу: що відомо про наслідки [ Редагувати ]
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що вночі 25 вересня росіяни обстріляли Одесу - під удар потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та кілька інших об'єктів.
Так, росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.
На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.
Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
Він також повідомив, що вибуховою хвилею травмувало одну людину. Жінка зазнала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.
В Силах оборони півдня додали, що суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці.
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