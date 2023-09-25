Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що вночі 25 вересня росіяни обстріляли Одесу - під удар потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та кілька інших об'єктів.

Так, росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.

На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Він також повідомив, що вибуховою хвилею травмувало одну людину. Жінка зазнала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

В Силах оборони півдня додали, що суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці.