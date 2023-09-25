У Курську знову пролунали вибухи [ Редагувати ]
Губернатор Курської області Роман Старовойт завив, що у Курську (рф) знову пролунали вибухи, попередньо, була робота систем протиповітряної оборони через нібито атаку БПЛА. Внаслідок події є пошкодження будівлі. Про це він повідомив у Telegram-каналі Baza.
Це сталася близько пів на сьому ранку. Попередньо в результаті роботи ППО був збитий якийсь безпілотник, так пишуть у соцмережі.
Внаслідок цього уламки дрона пошкодили дах приватного будинку. На місце вирушили пожежники.
Губернатор Курської області каже про атаку кількох дронів цього ранку.
За його словами, у центральному окрузі міста через наліт БПЛА є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі, вибиті шибки у багатоквартирному будинку.
Спрацювало ППО. Постраждалих немає.
Крім того, ще один безпілотник упав у Курському районі, в результаті чого були вибиті шибки у приватному будинку, додає російський чиновник.
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