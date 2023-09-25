Нічна атака рф: скільки вдалось збити ракет та "Shahed" [ Редагувати ]
У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу "Shahed".
Пуски "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя.
Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:
- 12 крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс";
- 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено:
- 11 крилатих ракет "Калібр";
- 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року протиповітряною знищено три ударні БпЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.
За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника.
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