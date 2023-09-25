У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу "Shahed".

Пуски "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя.

Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:

12 крилатих ракет морського базування "Калібр";

2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс";

19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено:

11 крилатих ракет "Калібр";

19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року протиповітряною знищено три ударні БпЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника.