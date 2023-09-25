Атака на Одесу: у мережі показали фото наслідків [ Редагувати ]
У ніч проти понеділка, 25 вересня, окупанти атакували Одесу. Унаслідок атаки пожежі виникли у нежитловій висотці, у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
Сили оборони півдня України опублікували в Telegram фото наслідків нічної атаки на Одесу, під час якої спалахнула пожежа в нежитловій висотці.
Війська рф атакували Одесу ударними безпілотниками та двома типами ракет. Унаслідок атаки пожежі виникли у нежитловій висотці в місті, у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
Через вибухову хвилю постраждала жінка, яка отримала ушкодження уламками.
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