У ніч проти понеділка, 25 вересня, окупанти атакували Одесу. Унаслідок атаки пожежі виникли у нежитловій висотці, у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Сили оборони півдня України опублікували в Telegram фото наслідків нічної атаки на Одесу, під час якої спалахнула пожежа в нежитловій висотці.

Війська рф атакували Одесу ударними безпілотниками та двома типами ракет. Унаслідок атаки пожежі виникли у нежитловій висотці в місті, у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.



Через вибухову хвилю постраждала жінка, яка отримала ушкодження уламками.