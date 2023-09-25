Легендарна італійська актриса Софі Лорен, якій нещодавно виповнилося 89 років, госпіталізувалася після нещасного випадку у своєму житлі в Женеві. Про це повідомив Sophia Loren Restaurant на своїй сторінці в Instagram, який кінодіва мала відкрити 26 вересня у місті Барі.

Представник Sophia Loren Restaurant сказав:

З Софі Лорен трапився нещасний випадок... Актрису негайно доправили до лікарні для проведення обстеження, у неї було виявлено кілька переломів стегна.

Відомо, що Лорен вже перенесла операцію, яка пройшла успішно. Разом із нею знаходяться її сини.

Наступного вівторка в Барі мала відбутися урочиста церемонія присудження Лорен звання почесного громадянина цього південноіталійського міста.