Софі Лорен потрапила у лікарню [ Редагувати ]
Легендарна італійська актриса Софі Лорен, якій нещодавно виповнилося 89 років, госпіталізувалася після нещасного випадку у своєму житлі в Женеві. Про це повідомив Sophia Loren Restaurant на своїй сторінці в Instagram, який кінодіва мала відкрити 26 вересня у місті Барі.
Представник Sophia Loren Restaurant сказав:
З Софі Лорен трапився нещасний випадок... Актрису негайно доправили до лікарні для проведення обстеження, у неї було виявлено кілька переломів стегна.
Відомо, що Лорен вже перенесла операцію, яка пройшла успішно. Разом із нею знаходяться її сини.
Наступного вівторка в Барі мала відбутися урочиста церемонія присудження Лорен звання почесного громадянина цього південноіталійського міста.
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