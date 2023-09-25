ЗСУ відсікли контратаку сил рф на Мелітопольському напрямку - Генштаб [ Редагувати ]
Речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук заявив, що українські захисники відбили контратаки російських військ на Мелітопольському напрямку. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці.
Про це повідомляє Military Media Center.
За його словами, українські бійці зокрема відбили атаки росіян в районах Вербового, Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки (Запорізька область).
Ковальчук додав, що Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам значних втрат.
Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці, переміщує війська, застосовує резерви.
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