Станом на ранок понеділка, 25 вересня, втрати росії у війні в Україні склали 420 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 276270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 артсистем та 7 дронів.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 276270 (+420) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4667 (+5) од.,

бойових броньованих машин - 8927 (+13) од.,

артилерійських систем - 6260 (+27) од.,

РСЗВ - 7791 (+2) од.,

засоби ППО - 533 (+2) од.,

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4895 (+7) од.,

крилаті ракети - 1518 од.,

кораблі/катери - 20 од.,

підводні човни - 1 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8746 (+12) од.,

спеціальна техніка – 918 (+4).

За даними Генштабу на ранок понеділка, 25 вересня, ЗСУ відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботино Запорізької області і продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах. Минулої доби сталося понад 32 бойові сутички.