Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Станом на ранок понеділка, 25 вересня, втрати росії у війні в Україні склали 420 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 276270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 артсистем та 7 дронів.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 276270 (+420) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4667 (+5) од.,
- бойових броньованих машин - 8927 (+13) од.,
- артилерійських систем - 6260 (+27) од.,
- РСЗВ - 7791 (+2) од.,
- засоби ППО - 533 (+2) од.,
- літаків - 315 од.,
- вертольотів - 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4895 (+7) од.,
- крилаті ракети - 1518 од.,
- кораблі/катери - 20 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8746 (+12) од.,
- спеціальна техніка – 918 (+4).
За даними Генштабу на ранок понеділка, 25 вересня, ЗСУ відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботино Запорізької області і продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах. Минулої доби сталося понад 32 бойові сутички.
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