У понеділок зранку, 25 вересня, в російському Курську жалілися на атаку безпілотників. Стало відомо, що внаслідок нової "бавовни" є влучання у місцеву будівлю МВС.

Про це повідомили джерела у спецслужбах.

Нова серія вибухів відбулась під ранок. Влучання у будівлю МВС.

Як зазначило джерело - це продовження атак у Курську, зокрема на будівлю ФСБ та НПЗ.