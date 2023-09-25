Вибухи в Курську: у ГУР розповіли про "приліт" у будівлю МВС [ Редагувати ]
У понеділок зранку, 25 вересня, в російському Курську жалілися на атаку безпілотників. Стало відомо, що внаслідок нової "бавовни" є влучання у місцеву будівлю МВС.
Про це повідомили джерела у спецслужбах.
Нова серія вибухів відбулась під ранок. Влучання у будівлю МВС.
Як зазначило джерело - це продовження атак у Курську, зокрема на будівлю ФСБ та НПЗ.
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