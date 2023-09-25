Помер народний депутат України [ Редагувати ]
У ніч проти понеділка, 25 вересня, із життя пішов народний депутат України Андрій Іванчук. Йому було 50 років. Про це повідомляється у Facebook голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Жахлива новина.Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!
Про причину смерті наразі невідомо.
Нагадаємо, Іванчук народився 16 червня 1973 року в Івано-Франківську. До парламенту він вперше потрапив у 2012 році за списком партії "Батьківщина". На позачергових виборах 2014 року він балотувався до Верховної ради вже від партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка.
У 2019 році Іванчук був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець. Перебував у складі депутатської групи "Довіра", очолював підкомітет з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
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