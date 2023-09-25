Маневри ракет: деталі нічної атаки рф від Ігната [ Редагувати ]
Під час нічної атаки по Україні 25 вересня запущені російськими окупантами ракети та дрони-камікадзе маневрували. Вони летіли в одному напрямку, а потім поверталися в бік Одеси. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, попри руйнування в Одеській області, робота підрозділів повітряного командування Південь була "бездоганною". Вони знищили всі 19 дронів-камікадзе та 11 із 12 крилатих ракет "Калібр".
Посилення півдня країни є актуальним. Ракети "Онікс" складно збивати. Протидіяти їм можна, але засоби ураження проти них не діють. Ракета надзвукова, летить дуже низько. Тому ці ракети неможливо збивати тими засобами протиповітряної оборони, які існують.
Речник розповів, що цієї ночі росіяни використали три різні засоби повітряного нападу. Тактика ворога полягала в зміні напрямків застосування ракет і дронів.
Фактично долітаючи вже зі східних регіонів у центр країни, вони розвернулися і по молдовському кордону вже повернулися до Одеси. Противник застосовує різні засоби повітряного нападу, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони й максимально завдати збитків, уразити об'єкти.
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