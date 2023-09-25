У понеділок, 25 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Кримський вітер" та гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.

У Севастополі пролунав гучний вибух. У районі штабу рф рф видно дим. Можливо, це чергова димова завіса, - йдеться у повідомленні "Кримського вітру".

При цьому так званий "голова" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що глухий звук, який зараз було чути в центрі міста, - це нібито "запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі рф флоту, здійснений за допомогою контрольованого підриву".