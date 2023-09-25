Авіація рф атакувала Берислав [ Редагувати ]
У понеділок зранку, 25 вересня, російська авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Про це повідомив Олександр Прокудін.
Одна з них влучили по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих.
Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.
Інформація уточнюється.
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