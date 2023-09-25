Прикордонники взяли в полон мера російського міста Чайковське [ Редагувати ]
Українські прикордонники взяли у полон мера російського міста Чайковське. Про це повідомляє Держприкордонслужба і виклала відео з бранцем.
"Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковське, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки. Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО.
Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що кацапська пропаганда бреше, а Крим - український", - повідомляє Держприкордонслужба.
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