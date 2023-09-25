Українські прикордонники взяли у полон мера російського міста Чайковське. Про це повідомляє Держприкордонслужба і виклала відео з бранцем.

"Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковське, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки. Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО.

Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що кацапська пропаганда бреше, а Крим - український", - повідомляє Держприкордонслужба.